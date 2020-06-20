У Херсоні до правоохоронців звернулися 13-річна дівчинка, яка розповіла, що батько постійно принижує її та вигнав з дому.

– Поліцейські поспілкувалися з 13-річною та 18-річною сестрами, яких ображав і вигнав з дому рідний батько. Дівчата пояснили, що батько пиячить, постійно кричить на них, принижує, а тепер вигнав з дому. Мати дівчаток в конфлікт не втручалася, а була на його боці, – повідомили в поліції.

Правоохоронцям батьки розповіли, що вигнали дітей, бо їх не слухаються та крадуть гроші.

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– Чоловік поводився агресивно, викинув речі дітей із дому і сказав, що відмовляється від них і не хоче більше бачити. Щодо чоловіка співробітники поліції склали адміністративний протокол за домашнє насильство та за неналежне виконання обов’язків по вихованню дітей, – заявили у поліції.

18-річна дівчина перебуває в Кризовому центрі для постраждалих в результаті домашнього насильства, а її 13-річну сестру відправили у лікарню.

На Прикарпатті 11-річний хлопчик через голод звернувся до поліції

Під Івано-Франківськом мати не годувала своїх дітей, тому 11-річний хлопчик зателефонував у поліцію та попросив про допомогу.

Працівників служби у справах дітей та центру соціальних служб у помешканні зустріли заплакані та голодні діти, а також їх 35-річна матір, яка відходила після пиятики.