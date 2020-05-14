У Хмельницькій області заступник генерального директора держпідприємства вимагав у підприємця хабар за видачу сертифіката на виробництво антисептика.

– Зловживаючи службовим становищем та з метою незаконного збагачення, посадовець поставив підприємцю вимогу передати йому неправомірну вигоду у розмірі 31 тис. грн за вирішення питання щодо безперешкодного виготовлення необхідної документації для затвердження технічних умов та видачі сертифіката відповідності на виробництво антисептиків, — йдеться у повідомленні.

Чиновника затримали після отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 16 тис. грн в порядку ст. 208 КПК України.

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За фактом здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням).

Поліція проводить першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір і фіксацію доказів.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання викритій особі запобіжного заходу.







На Хмельниччині чиновник вимагав хабар за сертифікат на виробництво антисептика / 2 фотографии

Нагадаємо, в Києві директор фірми постачав в міські та обласні лікарні імпортне Медичне обладнання за ціною, що перевищує граничну націнку в 10% до закупівельної вартості товару. Згідно з висновком судово-економічної експертизи, державі завдано збитків на 16,5 млн грн.

Джерело: прокуратура Хмельницької області