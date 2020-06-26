У Личаківському районі Львова відбулася стрілянина, в результаті якої було поранено двох чоловіків.

Побутовий конфлікт виник між сином та батьком, який дістав травматичний пістолет Форт та поцілив синові в шию, а потім вистрелив собі у голову.

Обидвох поранених було доставлено до лікарні у важкому стані.

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У Львові під час сварки батько вистрілив у сина, а потім собі в голову / 4 фотографии

Правоохоронці вилучили зброю з квартири та відкрили кримінальне провадження за ст.15 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) КК України.

За скоєне 64-річному чоловікові загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

Тим часом у Харкові поліція розслідує побутовий конфлікт, під час якого чоловік викинув дружину із вікна другого поверху.

Зараз 31-річна жінка перебуває в лікарні: їй діагностували травму голови й перелам хребта. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, однак затримувати горе-чоловіка не стали.

За словами сусідів, жінка вже не вперше потерпає від знущань свого чоловіка. У подружжя є спільна 14-річна донька.