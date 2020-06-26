Во Львове во время ссоры отец выстрелил в сына, а потом себе в голову

В Лычаковском районе Львова произошла стрельба, в результате которой были ранены двое мужчин.
Бытовой конфликт возник между сыном и отцом, который достал травматический пистолет Форт и попал сыну в шею, а затем выстрелил себе в голову.
Оба раненых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
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Правоохранители изъяли оружие из квартиры и открыли уголовное производство по ст.15 ч.2 ст.115 (Покушение на убийство) УК Украины.
За содеянное 64-летнему мужчине грозит от 10 до 15 лет заключения.
Тем временем в Харькове полиция расследует бытовой конфликт, во время которого муж выбросил жену из окна второго этажа.
Сейчас 31-летняя женщина находится в больнице: ей диагностировали травму головы и перелом позвоночника. Правоохранители открыли уголовное производство, однако задерживать горе-мужа не стали.
По словам соседей, женщина уже не впервые страдает от издевательств своего мужа. У супругов есть общая 14-летняя дочь.