18 червня у Львові 18-річний місцевий житель зґвалтував 12-річного хлопчика.

О 12.40 в поліцію звернулася жінка і розповіла, що під час прогулянки з дітьми в Залізничному районі зник її син.

Поліцейські почали шукати дитину, але незабаром син сам прийшов додому і розповів матері, що на вулиці Роксолани до нього підійшов невідомий чоловік і покликав у парк нібито допомогти штовхати мопед. Також він пообіцяв купити хлопчикові газовану воду. У парку дитина була зґвалтована.

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За кілька годин поліцейські встановили особу ґвалтівника.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Поліція проводить досудове розслідування. Встановлюються всі обставини, а також призначені експертизи.

Зґвалтування неповнолітніх, на жаль, не рідкість в Україні. 21 квітня в місті Кам’янське Дніпропетровської області чоловік зґвалтував двох 12-річних дівчат і втік.

Чоловік, погрожуючи предметом, схожим на ніж, завів їх у безлюдне місце, після чого поглумився над ними.