У ніч з 6 на 7 липня у Києві біля магазину на вулиці Братиславська відбулася стрілянина.

35-річний киянин відкрив вогонь по своєму 26-річному знайомому.

За попередньою інформацією, чоловік вирішив помститися наставнику на роботі. Напередодні він влаштувався на нове місце, відпрацював там три місяці, але після випробувального терміну його не взяли на роботу та не виплатили гроші.

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У цьому чоловік звинуватив наставника та вирішив покарати його. Вночі він підїхав до магазину, де перебував знайомий, зробив два постріли і поїхав.

Пораненого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Стрілка поліція затримала. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

4 липня у центрі Києва сталася бійка зі стріляниною, три особи отримали травми.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Учасникам загрожує до семи років позбавлення волі.