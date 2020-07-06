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Факти / Надзвичайні події

Обстріл в Мукачево: поліція повідомила нові деталі

За фактом обстрілу у Мукачеві поліція розпочала кримінальне розслідування.

Близько четвертої ночі 6 липня зловмисник з РПГ влучив у будівлю місцевого комплексу відпочинку.

– Внаслідок пострілу було пошкоджено дах альтанки, що розміщена на території та металеву конструкцію басейну, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Обстріл у Мукачеві: перше відео моменту влучення снаряду РПГ

Правоохоронці кваліфікували подію за частиною 2 статті 194 КК України – Умисне пошкодження майна шляхом вибуху.

Розпочався пошук та встановлення особи, яка скоїла злочин.

Обстріл в Мукачеві

Вночі 6 липня у передмісті Мукачева невідомий вистрілив із РПГ у будівлю комплексу відпочинку.

Снаряд пошкодив будівлю, обійшлося без постраждалих.

Камери відеоспостереження зафіксували момент влучення снаряду, після чого дах будівлі почав диміти.

Очевидці повідомили, що снаряд застряг і не розірвався.

Джерело: Нацполіція

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