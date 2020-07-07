У США (штат Каліфорнія) озброєний злочинець відкрив стрілянину на найбільшій базі морської піхоти в Америці.

Про це йдеться в повідомленні Корпусу морської піхоти США.

#BREAKING: We are aware of reports of an active shooter at Marine Corps Air Ground Combat Center – Twentynine Palms. More to follow. — U.S. Marines (@USMC) July 7, 2020

У командуванні повідомили, що стрілянина сталася в Twentynine Palms в Каліфорнії. Чи є загиблі або постраждалі, не уточнюється.

Військова поліція оточила район, але в командуванні заявили, що не можуть підтвердити, що підозрюваний перебуває під вартою.

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База Twentynine Palms є найбільшою базою морської піхоти на території США, яка вміщує до 10 тис. військовослужбовців.

Чи пов’язаний цей інцидент із тривалими протестами проти расової дискримінації, наразі невідомо.

Масова стрілянина у США

Під час святкування Дня Незалежності від куль невідомих зловмисників в США загинули 27 людей, серед яких троє дітей віком 7, 8 і 14 років.

Найбільше постраждалих внаслідок стрілянини у Чикаго: всього було поранено 72 особи, з яких 15 померли.