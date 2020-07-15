У Чернівцях хлопчик упав на ескалаторі ТЦ і роздробив пальці руки

У Чернівцях 5-річний хлопчик отримав важку травму руки після падіння на ескалаторі в торговельному центрі.

Увечері 14 липня дитина спускалася на ескалаторі ТЦ з мамою, але впала на ньому. Рука хлопчика зайшла під сходинки, через що кілька пальців правої руки дитині роздробило.

Медики у лікарні, куди його доставила швидка допомога, були змушені ампутувати постраждалому один палець.

Дитина перебуває у стані середньої тяжкості.

Найімовірніше, дитині будуть оформлювати інвалідність.

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У Києві дівчину ледь не затягло в ескалатор

У грудні минулого року на станції метро Хрещатик у Києві молода дівчина наразила себе на небезпеку, коли вирішила сидячи їхати на ескалаторі.

Через те, що дівчина не встигла вчасно встати, її одяг почало затягувати під конструкцію ескалатора. На щастя, інцидент обійшовся розірваним пуховиком.