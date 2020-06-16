На залізничному вокзалі у місті Біла Церква Київської області від удару струмом загинув 12-річний хлопчик.

За інформацією ДСНС, він виліз на вагон, після чого отримав удар. Коли рятувальники прибули на місце події, то побачили обгоріле тіло дитини.

На тілі хлопця лежали дроти під напругою, тому його вдалося зняти тільки після відключення лінії електропередач.

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Через необережну поведінку і легковажність подібні випадки в Україні стаються вже не вперше. Так, взимку у Львові на залізничній станції Підзамче від ураження струмом загинув 18-річний хлопець.

Разом із своїм братом та товаришем він прогулювався залізничними коліями та вирішив зробити селфі на вагон-цистерні.

Хлопець виліз на вагон та отримав удар електричним струмом, після чого помер на місці.