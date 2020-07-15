В Одесі на вулиці Ільфа і Петрова двоє чоловіків з країн Закавказзя пограбували 83-річну жінку, вирвавши у неї з рук сумку з $10 тис.

Грабіжники кинулись у різні боки, але їх вдалося затримати. Одного чоловіка, який скочив у автомобіль, на якому вони приїхали, – затримали одразу, а іншого зловили у сусідньому районі.

– Дії фігурантів слідчі кваліфікували як грабіж, вчинений у великих розмірах, – розповів начальник Таїровського відділення поліції Сергій Волков.

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За скоєне чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років.

Пограбування на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області троє іноземців затримали за розбійний напад на родину пенсіонерів.

Поламавши пластикове вікно, вони залізли до будинку та напали з ножем на 78-річного чоловіка та 81-річну жінку. Потім зв’язали їх і викрали цінні речі, гроші та автомобіль ВАЗ.