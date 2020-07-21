Батько та матір терориста Максима Плохого (Кривоша), який захопив заручників у Луцька та погрожує підірвати замінований автобус, були звичайним подружжям, а сусіди знали їх як справжніх інтелігентів.

У 2013 році у родині сталося горе – матір загинула в ДТП. Після цього батько Максима, який був відомим у місті науковцем, почав постійно випивати і згодом помер. Рідний молодший брат чоловіка також сидів за гратами.

Ймовірно, це й вплинуло на формування поглядів терориста.

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Також відомо, що у Максима Кривоша є дружина та 15-річний син, який розповів про стосунки із батьком.

– Ми спілкувалися більш-менш нормально.Такого вчинку я від нього не очікував. Зараз я знаю, що мати поїхала (із Дубно – Ред.) до Луцька, – розповів хлопець.

У місті Дубно, в будинку на вулиці Морозенка, де прописаний терорист, працюють правоохоронці.

За словами сусідів, раніше він часто бив дружину й сина. Знайомі ж підтвердили, що останні п’ять років чоловік займався волонтерством, допомагаючи безпритульним собакам.

– Він захищав та допомагав лікувати тварин, у Дубно його знала і влада, і ветеринари. Ми всі шоковані, оскільки ніколи не помічали за ним жодної агресії, розповіла зоозахисник Алла Лосік.

Факт судимості від більшості знайомих Максим Кривош приховував.

Вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік цілеспрямовано захопив автобус з пасажирами, який зупинився на Театральному майдані міста.

Наразі відомо, що в автобусі перебуває до 20 заручників, серед яких є вагітні жінки та діти. На місці події чатує спецназ та снайпери.

До Луцька з метою координування дій поліції терміново вилетів голова МВС Арсен Аваков. Під свій особистий контроль ситуацію взяв президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Волинські новини, Суспільне