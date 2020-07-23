Захоплення заручників у Луцьку, яке відбулося 22 липня, прокоментував режисер фільму Земляни (Earthlings).

Саме цю кінострічку президент Володимир Зеленський “порекомендував” переглянути на вимогу терориста Максима Плохого.

Сценарист Землян Шон Монсон пояснив, про що йдеться у фільмі, та висловив співчуття родинам, що опинилися в заручниках у терориста із Луцька.

– Зміст фільму Земляни — це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка не лише завдає шкоди здоров’ю людини, але і є основною причиною зміни клімату. Наші серця поряд з усіма, хто постраждав того дня у Луцьку, з їхніми родинами, а також з українською владою, яка подбала про те, аби ніхто не загинув, – йдеться у повідомленні.

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Також Монсон додав, що фільм Земляни у жодному разі не схвалює насилля і терор.

Про що фільм Земляни

Фільм Земляни – документальний фільм 2005 року випуску, присвячений темі знущань людини над тваринами, починаючи від їхнього одомашнення, закінчуючи науковими дослідами, вживання в їжу та виготовлення хутра. Стрічка широко популярна серед веганів, вегетеріанців та екоактивістів. На їхню думку, за основу фільму було взято ідеологію співчуття та захист прав тварин. Також Земляни висвітлюють проблеми расизму, сексизму та дискримінації у ХХІ столітті. Деякі кадри фільму містять сцени жорстокого поводження та вбивства тварин.

Фото: Earthlings