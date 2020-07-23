У Немишлянському районі Харкова невідомий чоловік у балаклаві зайшов до приміщення пошти та ,погрожуючи палкою, змусив відчинити сейф.

До поліції надійшло повідомлення про те, що близько 16.17 у відділені пошти Харкова невідомий зв’язав касира та зачинив разом з іншою робітницею.

Після того як чоловік заволодів грошима з сейфу в розмірі 30 тис. грн він втік у невідомому напрямку.

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Наразі поліція з’ясовує всі обставини події.

Пограбування в Одесі

Нещодавно в Одесі двоє чоловіків з країн Закавказзя пограбували 83-річну жінку, вирвавши у неї з рук сумку з $10 тис.

Вони обидва намагалися втекти у різні сторони, однак їх вдалося затримати. За скоєне чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років.