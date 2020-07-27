В Одеській області 19-річний юнак зламав двері до будинку 62-річної жінки, після чого вдарив її по голові та вчинив над нею насильство.

За кілька годин працівники територіального відділу поліції розшукали зловмисника – він переховувався у лісосмузі.

Порушник зізнався у скоєному та пояснив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Хлопцеві повідомили про підозру в зґвалтуванні, до обрання запобіжного заходу фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За такий злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Зґвалтування в Одесі

Тим часом поліція розслідує ще одне зґвалтування в Одесі – 34-річний місцевий житель звинувачується у розбещенні 17-річної дівчини, яку він погодився підкинути додому з пляжу.

За словами фігуранта, дівчина була у стані сильного алкогольного сп’яніння та першою почала натякати на романтичне продовження знайомства.

Однак потерпіла доводить, що чоловік скористався тим, що вона від втоми заснула у нього в автомобілі.