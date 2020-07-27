В Одесской области 19-летний юноша сломал дверь в дом 62-летней женщины, после чего ударил ее по голове и совершил над ней насилие.

За несколько часов работники территориального отдела полиции разыскали злоумышленника — он скрывался в лесополосе.

Нарушитель признался в содеянном и объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Парню сообщили о подозрении в изнасиловании, до избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Изнасилование в Одессе

Тем временем полиция расследует еще одно изнасилование в Одессе — 34-летний местный житель обвиняется в развращении 17-летней девушки, которую он согласился подвезти домой с пляжа.

По словам фигуранта, девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения и первой начала намекать на романтическое продолжение знакомства.

Однако потерпевшая доказывает, что мужчина воспользовался тем, что она от усталости уснула у него в автомобиле.