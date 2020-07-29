Сімейний скандал “під градусом” – нові подробиці жорстокого побиття жінки у Дніпрі

У справі жорстокого побиття жінки на Європейській площі Дніпра з’явилися нові подробиці.

Виявляється, це було “з’ясовування стосунків” двох співмешканців, які випивали із самого ранку.

– Як повідомляли люди, сталося це через словесну перепалку. Спочатку був конфлікт, який переріс в те, що зняли перехожі на відео. Судячи з їхньої поведінки, було зрозуміло що вони добре знайомі, – розповіла речниця патрульної поліції Дніпропетровщини Людмила Копиленко.

Скандальну сутичку прокоментували знайомі співмешканців.

Вони зауважили, що пара “відпочивала” у такий спосіб мало не щодня.

– Вони сварилися як сімейна пара, після цієї справи (розпиття алкоголю – Ред.). Він брав її за руку і просив: пішли додому спати.

Слідство вияснило, що 32-річний чоловік вже мав судимість, а зараз ніде не працює.

Для чого привселюдно бив свою жінку, пояснити він так і не зміг.

Поліція кваліфікувала подію як хуліганство. Однак якщо жінка вибачить свого співмешканця, справу буде закрито.

Інцидент із побиттям жінки у центрі Дніпра стався 28 липня.

В мережі з’явилося відео, де п’яний чоловік спочатку штовхає, а потім б’є жінку ногами в обличчя.

Мер Дніпра Борис Філатов оголосив винагороду у розмірі 25 тис. грн для того, хто зможе віднайти та притягнути до відповідальності нападника.