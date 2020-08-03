У військовій частині на Рівненщині солдата забили до смерті

В Дубно Рівненської області солдата-контрактника побили через запізнення до чергування, а вранці від завданих ударів він помер.

Чоловіка вирішив провчити молодший лейтенант, який не обмежився словесними зауваженнями.

Вже після першого удару 37-річний солдат впав і щосили головою вдарився об асфальт. Перебуваючи в розташуванні військової частини, чоловіку було нанесено ще один удар по обличчю, від чого цей вдарився головою об стіну.

– До лікарні солдата привезли в стані клінічної смерті. В нього була черепно-мозкова травма, синці й масивний вилив речовини мозку, – розповів Юрій Клименко, завідувач реанімацією Дубенської районної лікарні.

Загиблий чоловік мав дружину і двох маленьких дітей.

Виявилося, що у планах керівництва військової частини було приховати те, що сталося.

– Спочатку інформація командуванням військової частини приховувалась з приводу побиття. Лише вже після знайденого відеозапису нам стало відомо, лише після цього, тобто підозрюваний спочатку не заявив про вчинення злочину, – зазначив у суді прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Володимир Непийвода.

Вбивця солдата – 30-річний молодший лейтенант Андрій Сніжко, який воював на Донбасі, має низку відзнак і навіть медаль За відвагу.

У суді він запевняв, що жалкує про скоєне, однак мотивів такої жорстокості по відношенню до товариша по зброї не пояснив.

Поки що суд відпустив підозрюваного під заставу у розмірі 84 тис. грн, які потрібно буде заплатити протягом наступних декількох днів.

Однак якщо вина молодшого лейтенанта буде доведена, йому загрожує 10 років тюремного ув’язнення.

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