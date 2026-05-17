Під час нічної атаки на Україну 17 травня російські війська застосували 287 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 17 травня: що відомо

Уночі проти 17 травня (з 19:00 16 травня) противник атакував 287 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Пуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Брянська, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 17 травня сили ППО збили або приглушили 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання восьми ударних дронів на семи локаціях. Ще на семи локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Зокрема, уночі проти 17 травня російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками.

Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи, після яких виникло кілька пожеж.

За словами Олександра Ганжі, у Дніпрі пошкоджені підприємство та приватні будинки.

Унаслідок атаки постраждали троє людей. Найважчі поранення дістала 70-річна жінка — її госпіталізували у важкому стані.

Ще двоє чоловіків віком 50 та 60 років звернулися до лікарів. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно.

Окрім Дніпра, під масованими ударами опинилися ще кілька районів Дніпропетровської області.

За даними ОВА, протягом доби російські війська понад 30 разів атакували регіон безпілотниками та артилерією. Загалом поранення дістали восьмеро людей.

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, атака досі триває — у повітряному просторі України фіксують ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 544-ту добу.

