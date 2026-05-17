Унаслідок атаки на Москву та Підмосков’я спалахнули пожежі на території технопарку, підприємств і нафтових об’єктів.

Про атаку на Москву повідомили мер Москви Сергій Собянін, російські Telegram-канали та ЗМІ.

Атака на Москву 17 травня: що відомо

Уночі проти 17 травня у Москві та Московській області пролунала серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників.

Місцеві жителі повідомляли про роботу російської ППО та численні вибухи у різних районах столиці РФ і Підмосков’я, зокрема у Хімках, Лобні та Наро-Фомінську.

Мер Москви Сергій Собянін, починаючи з 15:38 16 травня та до 07:27 17 травня, регулярно звітував про нібито збиття безпілотників, які летіли в напрямку російської столиці.

За цей час Собянін нарахував 104 “збитих” безпілотників.

За даними російських спільнот та OSINT-аналітиків, під удар потрапили кілька стратегічних та промислових об’єктів.

Зокрема, повідомлялося про пожежу на території технопарку Елма у Зеленограді. Підприємства-резиденти комплексу займаються виробництвом електронної техніки, оптичного обладнання та контрольно-вимірювальних приладів.

Також під атакою опинилося підприємство Ангстрем, яке працює у сфері мікроелектроніки.

OSINT-канали писали і про можливе ураження Московського нафтопереробного заводу.

Це непрямо підтверджував і Сергій Собянін, коли писав про нібито постраждалих будівельників біля прохідної МНПЗ. Технологія Московського нафтопереробного заводу, переконував мер Москви, не порушена.

Крім того, повідомлялося про атаку на наливну станцію нафтопродуктів Солнєчногорська в Дурикіному Московської області.

За даними моніторингових каналів, безпілотники також могли атакувати машинобудівне конструкторське бюро Радуга в Московській області.

Підприємство спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншого ракетного озброєння для російської армії.

У мережі публікували кадри масштабних пожеж та густого чорного диму над об’єктами.

Через масовану дронову атаку на Москву сьогодні російська влада тимчасово обмежувала роботу аеропортів Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво.

За повідомленнями російських Telegram-каналів, поблизу аеропорту Шереметьєво також було видно дим та невелике загоряння.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що в період із 22:00 16 травня до 07:00 17 травня російська ППО нібито перехопила та знищила 556 українських безпілотників літакового типу.

За версією російського оборонного відомства, дрони фіксували над Бєлгородською, Калузькою, Курською, Орловською, Брянською, Воронезькою, Тульською, Смоленською, Псковською, Липецькою, Тверською та Ростовською областями, Краснодарським краєм, Московським регіоном, окупованим Кримом, а також над акваторіями Чорного та Азовського морів.

