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Факти / Надзвичайні події

Синці і вирване волосся: на Закарпатті чоловік забив до смерті матір п’ятьох дітей

У селі Велика Добронь на Закарпатті внаслідок жорстокого побиття померла мати п’ятьох дітей.

Під час обшуків у будинку 43-річної жінки було виявлено сліди крові та вирвані пасма волосся.

Тіло загиблої направлено на судмедекспертизу.

Синці і вирване волосся: на Закарпатті чоловік забив до смерті матір п’ятьох дітей

Поліція затримала співмешканця загиблої, який вже не вперше піднімав руку на неї. Зараз він перебуває у СІЗО.

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Де та з ким проживатимуть малолітні діти, вирішиться незабаром. Чи були вони свідками знущань над матір’ю, слідство не уточняє.

Щодо 46-річного підозрюваного було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Досудове розслідування у справі триває.

Трагічна смерть солдата на Рівненщині

В Дубно Рівненської області солдата-контрактника побили через запізнення до чергування, а вранці від завданих ударів він помер.

Чоловіка вирішив провчити молодший лейтенант, який не обмежився словесними зауваженнями.

Загиблий чоловік мав дружину і двох маленьких дітей.

Джерело: Нацполіція

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