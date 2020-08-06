Під Києвом на Старообухівській трасі сталася серйозна ДТП із загиблими.

Внаслідок аварії між двома BMW загинули троє людей, ще двоє постраждали.

На знімках видно, що одна з машин під час ДТП перетворилася на бляшанку.

На місце прибули медики екстреної допомоги та працівники поліції.

Деталі аварії встановлюються.

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Нова кривава ДТП на Старообухівській трасі: троє загиблих / 2 фотографии

ДТП з дітьми на Старообухівській трасі

12 липня в ДТП на Старообухівській трасі під Києвом загинули четверо людей: двоє дорослих, 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

Винуватцем аварії став п’яний водій, який раніше був неодноразово судимий.

15 липня на цьому ж автошляху знову зіткнулися два авто, в яких загинули дві людини.