PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Нова кривава ДТП на Старообухівській трасі: троє загиблих

Під Києвом на Старообухівській трасі сталася серйозна ДТП із загиблими.

Внаслідок аварії між двома BMW загинули троє людей, ще двоє постраждали.

На знімках видно, що одна з машин під час ДТП перетворилася на бляшанку.

На місце прибули медики екстреної допомоги та працівники поліції.

Деталі аварії встановлюються.

Читайте: Під Києвом зіткнулися два легковики: четверо постраждалих, є загиблий

  • Нова кривава ДТП на Старообухівській трасі: троє загиблих
  • Нова кривава ДТП на Старообухівській трасі: троє загиблих
  • Нова кривава ДТП на Старообухівській трасі: троє загиблих
  • Нова кривава ДТП на Старообухівській трасі: троє загиблих
Нова кривава ДТП на Старообухівській трасі: троє загиблих / 2 фотографии

ДТП з дітьми на Старообухівській трасі

12 липня в ДТП на Старообухівській трасі під Києвом загинули четверо людей: двоє дорослих, 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

Винуватцем аварії став п’яний водій, який раніше був неодноразово судимий.

15 липня на цьому ж автошляху знову зіткнулися два авто, в яких загинули дві людини.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка