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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу та протаранив бензовоз, багато постраждалих

25 серпня о 13.45 у селі Тухолька Сколівського району Львівської області мікроавтобус Peugeot протаранив бензовоз Volvo.

В результаті зіткнення постраждали п’ятеро людей. Всі вони госпіталізовані з травмами різного ступеня. Всі постраждалі – пасажири мікроавтобуса віком від 26 до 60 років.

Встановлено, що 39-річний водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo. За кермом перебував 50-річний житель Закарпатської області.

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Всі обставини ДТП встановлюються.

ДТП в Івано-Франківській області

9 серпня в Рожнятівському районі Івано-Франківської області три людини загинули через зіткнення мікроавтобуса Mercedes і автомобіля ВАЗ.

Двоє людей постраждали. З них одна 2-річна дитина.

Водій і два пасажири ВАЗ загинули на місці. Ще два пасажири ВАЗ госпіталізовані з травмами голови і тулуба.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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