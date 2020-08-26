Смертельна ДТП на Львівщині: 10-річний хлопчик загинув, його батьки у важкому стані

У Кам’янка-Бузькому районі Львівської області внаслідок ДТП загинула 10-річна дитина.

Автомобіль BMW зіткнувся з легковиком Opel у селі Гайок ввечері 25 серпня.

Батьків хлопчика госпіталізували до лікарні, 29-річний водій BMW не постраждав.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Водію BMW загрожує до восьми років позбавлення волі.

Усі обставини смертельної ДТП встановлюються, слідство триває.

ДТП у Сколівському районі

Того ж дня, 25 серпня, у селі Тухолька Сколівського району Львівської області мікроавтобус Peugeot протаранив бензовоз Volvo, серед постраждалих – лише пасажири Peugeot.

З травмами різного ступеня до районної лікарні було госпіталізовано п’ятьох осіб.

За кермом мікроавтобуса перебував 50-річний житель Закарпатської області.