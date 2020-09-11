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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині в пожежі загинуло немовля

11 вересня у Львівській області в селі Звертів Жовківського району сталася пожежа в цегляному житловому будинку.

За інформацією ДСНС, в будинку були троє дітей, з палаючої будівлі батьки винесли дітей, однак немовля отримало опіки та померло по дорозі до лікарні.

Через пожежу знищено речі домашнього вжитку та пошкоджені стіни і стелі.

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Наразі з’ясовуються всі обставини події.

пожежа

Пожежа на Житомирщині

В селі Закутенці Бердинчівського району сталося загоряння господарчої споруди. Під час самостійного гасіння пожежі травми отримав 7-річний хлопчик.

Його з отруєнням продуктами горіння та опіками верхніх і нижніх кінцівок госпіталізовано до районної лікарні.

Рятувальники встановили, що горів дерев’янний сінник з тюкованим сіном всередині.

Джерело: ДСНС

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