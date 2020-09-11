Через масштабні лісові пожежі в США більше півмільйона осіб евакуювали з їхніх будинків у штаті Орегон.

Щонайменше чотири людини там загинули, і ще десять жертв підтвердили в Каліфорнії.

Губернатор штату Орегон Кейт Браун заявила, що точна кількість загиблих ще не відома. У Каліфорнії підтверджено не менше 10 смертей, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

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Наразі більше 100 лісових пожеж охопили 12 західних штатів США. Найбільше постраждали від пожеж Орегон, Каліфорнія і Вашингтон.

За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, вогонь знищив близько 1,7 млн гектарів землі.

Пожежі на Західному узбережжі в США тривають вже декілька днів поспіль, а їхні наслідки почали помічати у містах, де немає осередків вогню.

Місто Сан-Франциско розташоване за понад 300 км від пожеж, а небо там вкрилося димом та попелом.

У пожежному департаменті міста попередили, що забруднене повітря може нашкодити здоров’ю легень.