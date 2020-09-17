Через ураган Саллі, який обрушився на південні штати США, без електрики залишилися понад 550 тис. осіб.
Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама і Флорида. За даними компаній-постачальників електроенергії, причиною відключення електрики є обвалені дерева.
#Eyewall #HurrjcaneSally #Pensacola pic.twitter.com/ks5bOQg488
— Rob Marciano (@RobMarciano) September 16, 2020
Губернатор Рон Де Сантіс заявив, що у Флориди провели близько 600 пошуково-рятувальних операцій.
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Щонайменше 377 осіб врятували в окрузі Ескамбія, штат Флорида, через повені, викликаної ураганом Саллі.
More from Main Street #Pensacola #HurricaneSally pic.twitter.com/hdtuZchfyQ
— Rob Marciano (@RobMarciano) September 16, 2020
Наразі ураган посилився і рухається на північ США – в штати Джорджію і Південна Кароліну.
У кінці серпня у США пронісся ураган Лаура, забравши життя щонайменше шістьох людей у штаті Луїзіана. Вік загиблих – від 14 до 68 років.
Стихія валила дерева, зривала дахи. Також через ураган на хімзаводі в місті Лейк-Чарльз, де виробляють компоненти миючих засобів, стався витік хлору.