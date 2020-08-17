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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина в Техасі: чоловік забарикадувався в будинку, є поранені

В американському штаті Техас 17 серпня чоловік забарикадувався у власному будинку і розпочав стрілянину.

Наразі відомо про трьох поранених поліцейських, злочинця ще не затримано.

Відбувається підготовка до штурму помешкання чоловіка.

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Особа зловмисника та причини стрілянини встановлюються.

Стрілянина в Чикаго

Наприкінці липня в Чикаго група осіб на автомобілі відкрила вогонь у похоронну процесію, внаслідок чого було поранено 14 осіб.

Присутні на похороні, що мали при собі зброю, відкрили вогонь у відповідь. Загалом на місці стрілянини було знайдено понад 60 гільз.

З початку протестів у США кількість збройних конфліктів в Чикаго зросла більш як на 50%.

Джерело: Cedar Park Police

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