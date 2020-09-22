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Факти / Надзвичайні події

Лісову пожежу на військовому полігоні під Херсоном локалізовано

Рятувальники вранці 22 вересня локалізували лісову пожежу у Голопристанському районі Херсонської області на території близько 20 га.

Нині відкритого вогню немає – лише окремі осередки тління лісової підстилки та залишків деревини.

До ліквідації пожежі залучено 104 рятувальників та 32 одиниць спецтехніки, зокрема два літаки АН-32П, якими здійснюються скиди води.

Допомагають також підрозділи ЗСУ, адже пожежа сталася саме на полігоні. Військові надали два пожежних танки та вертоліт з водозливним пристроєм.

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Пожежа на полігоні під Херсоном

Фото: ДСНС

Пожежа на полігоні під Херсоном

21 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про пожежу на військовому полігоні у Херсонській області, яка виникла під час проведення штатних стрільб.

Зокрема, загорілася суха трава у лісосмузі на полігоні оперативного командування Південь.

На щастя, ніхто не постраждав.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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