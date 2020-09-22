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Факти / Надзвичайні події

Зарізав ножем: у Києві засудили чоловіка за вбивство собаки

У Києві чоловіка засудили до одного року обмеження волі за жорстоке поводження з твариною.

Деснянський районний суд оголосив обвинувачення 36-річному киянину за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.

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За даними досудового розслідування, наприкінці жовтня 2019 року до чоловіка у гості прийшов його друг з собакою породи такса.

Між товаришами виник конфлікт, через те, що тварина сходила до туалету у кімнаті. 36-річний киянин взяв кухонний ніж та наніс собаці один удар у черевну порожнину, що призвело до смерті тварини.

За рішенням суду, чоловік визнаний винним у злочині та присудив обмеження волі на один рік з випробувальним терміном в один рік.

Напади собак

На Донеччині на дворічного хлопчика напала собака. Дитину у тяжкому стані на військовому вертольоті було доставлену у лікарню міста Дніпро.

Домашній пес  вчепився дитині у пахову область, внаслідок чого хлопчик втратив геніталії, анальний отвір і отримав пошкодження стегнової артерії.

Джерело: Київська міська прокуратура

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