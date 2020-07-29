Дивно згасли фари: під Харковом швидка на смерть збила дівчину (18+)

Під Харковом внаслідок ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги загинула дівчина.
Аварія сталася ввечері 28 липня в селі Циркуни.
Камери зняли, як швидка збила дівчину, яка від удару загинула на місці.
У машини, яка перевозила медиків, перед зіткненням з людиною “дивно згасли фари”, повідомляють очевидці.
Інших подробиць ДТП, а також коментарів правоохоронців, нині немає.
На відео потрапив момент гальмування і звук удару. Присутня нецензурна лексика. 18+.
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У Львові водій збив дівчину на узбіччі
Нещодавно у Львові 33-річний водій на великій швидкості збив 16-річну дівчину, яка рухалася узбіччям.
У лікарні в дівчини лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, забої та множинні садна.
Поліція розшукала винуватця ДТП, який ховався після скоєння злочину у своєї матері.
Джерело: ТРУХА Харьков