Пожежі на Луганщині: останні новини

В результаті масштабних пожеж в Луганській області загинули дев’ятеро людей, евакуйовано майже тисячу осіб. До гасіння пожеж залучено 1 тис. 229 рятувальників та 204 одиниць техніки.

– До гасіння пожеж, за погодженням зі штабом ООС і СЦКК, залучена авіація, – повідомляють в МВС.

Уряд виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області.







До гасіння пожеж на Луганщині залучили авіацію: кількість жертв зросла / 2 фотографии

Оперативна урядова група вже вилетіла на місце лісових пожеж в Луганській області для координації дій всіх сил.

– До складу групи увійшли голова ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентства) Василь Кузьовіч, і перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський, – йдеться в повідомленні МВС.















До гасіння пожеж на Луганщині залучили авіацію: кількість жертв зросла / 4 фотографии

Орієнтовна площа, яку охопив вогонь становить близько 9,3 тис. га. Найбільш складна ситуація склалася від Станиці-Луганській до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Прокуратурою області порушено кримінальні провадження за порушення вимог пожежної безпеки.

За фактами пожеж у Луганській області відкрито сім кримінальних проваджень. Через пожежі у Луганській області пошкоджень декілька будівель та споруд у населених пунктах, розмір збитків ще встановлюється.