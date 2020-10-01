За фактами пожеж у Луганській області відкрито сім кримінальних проваджень.

За даними поліції, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені кримінальні провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки)КК України.

Хід досудового розслідування кримінальних проваджень перебуває на особистому контролі керівника Луганської обласної прокуратури.

Станом на 1 жовтня у пожежах загинуло шість осіб. До Сєвєродонецької лікарні було госпіталізовано 12 постраждалих. З населених пунктів Воронове, Сиротине та Метьолкіне евакуювали мешканців до двох евакуаційних пунктів, розміщених в середній загальноосвітній школі №8 та №17 Сєвєродонецька.

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30 вересня у Луганської області зафіксували 146 пожеж у 32 населених пунктах. Найбільш масштабні розпочалися у лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах.

За даними Нацполіції, наразі локалізовано та ліквідовано 82 пожежі на території Попаснянського та Старобільського районів, ще 64 продовжуються – у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.

Через пожежі у Луганській області пошкоджень декілька будівель та споруд у населених пунктах, розмір збитків ще встановлюється.

Внаслідок пожеж на Луганщині загинув 70-річний машиніст Сєвєродонецького міськводоканалу (був доставлений із села Сиротине), 46-річний лісник (виявлений в лісі неподалік села Райгородка Новоайдарського району), 79-річна мешканка села Воронове та 84-річна мешканка Новоайдарського району.

Окрім того, до ліквідації пожеж у Луганській області залучено 580 працівників поліції. Додатково залучені вісім автонарядів та наряд підрозділу тактико-оперативного реагування УПП в Луганській області.























Через пожежі у Луганській області поліція відкрила 7 кримінальних проваджень / 6 фотографий

Пожежі у Луганській області розпочалися увечері 30 вересня. Вогонь спалахнув одразу у трьох місцях. Рятувальники почали евакуйовувати людей з найближчих населених пунктів.

Лісові пожежі виникли у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.