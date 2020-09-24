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Факти / Надзвичайні події

Керував дитячим табором: львів’янина підозрюють у 11 зґвалтуваннях

46-річного львів’янина підозрюють у 11 зґвалтуваннях та розбещеннях неповнолітніх дівчат.

За даними поліції, перші випадки зґвалтування дітей 11-14 років, відносяться ще до 2005 року, коли чоловік був керівником неофіційного молодіжного табору.

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Слідчі встановили жертв зловмисника. Багато з них не хотіли згадувати ці події.

– Проте правоохоронці зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмисникові про підозру, – заявив начальник поліції Львівської області Василя Віконський.

Жителю Львова загрожує довічне ув’язнення.

Чоловік зґвалтував тещу

Суд у Миколаївській області виніс вирок чоловіку, який зґвалтував свою тещу. Він проведе за ґратами п’ять років та шість місяців.

Чоловік зґвалтував матір своєї співмешканки у серпні 2019 року.

Джерело: ГУ НП у Львівській області

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