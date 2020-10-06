У захопленому протестувальниками приміщенні парламенту Киргизстану в Бішкеку сталася пожежа.

У цій будівлі розташовується і парламент, і адміністрація президента.

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Горіли кілька кабінетів на четвертому, п’ятому, шостому і сьомому поверхах.

Демонстранти заявили, що невідомі навмисно підпалили один кабінет, а потім вогонь перекинувся й на інші приміщення.

Протести в Киргизстані

5 жовтня спалахнули протести в Киргизстані через попередні результати парламентських виборів.

Демонстрантам не сподобалося, що крісла в парламенті отримають дві партії – Бірімдік, до складу якої входить рідний брат чинного президента країни, а також Мекен Киргизстан, яку нібито фінансує екс-заступник глави Державної митної служби.

На виборах були представлені 12 партій, представники 11 з них вийшли на вулиці Бішкека з протестами.

Однак незабаром демонстрації переросли в безлади та зіткнення з правоохоронцями. Силовики проти активістів застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, а у відповідь від мітингувальників отримали коктейлі Молотова і камені.

Вночі демонстранти захопили будівлю, в якій розташовується парламент та адміністрація президента, а також будівля Держкомітету національної безпеки Киргизстану з вимогою звільнити екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва (його судили за звинуваченням у незаконному збагаченні), екс-депутата Садирова Жапарова (його звинувачували в організації мітингів ), екс-прем’єр-міністра Сапара Ісакова (обвинуваченого в корупції).

Алмазбека Атамбаєва таки відпустили із СІЗО.

Станом на ранок 6 жовтня в результаті зіткнень постраждали 590 осіб – 150 госпіталізовані, 13 в реанімації, одна людина померла.

Джерело: Sputnik-Кыргызстан