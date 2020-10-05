У Киргизстані тривають масові протести через незгоду з результатами парламентських виборів. Поліція спершу розігнала протести, але вони спалахнули з новою силою ближче до вечора.

Мітингувальники звели барикади на вулиці Київській.

Спецпризначенеці спробували розібрати барикаду та розігнати мітинг, але у них полетіло каміння та запальні суміші.

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Силовики використовують гумові кулі та шумові гранати.

Постраждало більше 10 учасників протесту. Серед них – лідер партії Ака Мекен Жанара Акаєва.

Протести у Бішкеку

5 жовтня у центрі Бішкеку спалахнули протести через попередні результати виборів до парламенту Киргизстану.

Згідно з першими даними підрахунків, лідирують дві партії – Бірімдік, членом якої є рідний брат чинного президента країни. Другий переможець виборів – Мекенім Киргизстан, яку, за повідомленнями ЗМІ, фінансує колишній заступник голови Державної митної служби, замішаний у скандалах з відмивання грошей.

Ці результати не сподобалися людям, через що вони зібралися у центрі столиці та рушили до будівлі парламенту.

Джерело: kaktus.media

Видео: Супутник Киргизія