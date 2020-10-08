Тричі підсилювали струм, вибиваючи зізнання: ДБР відкрило справу про тортури поліцейськими

На Полтавщині чоловік звернувся до прокуратури і Державного бюро розслідувань із заявою про те, що його нібито катували поліцейські, вимагаючи зізнатися в тому що він побив свою дружину.

Жінка померла, а судмедексперти встановили: смерть настала саме від отриманих тілесних ушкоджень.

57-річний Сергій розповів, що двоє співробітників Кременчуцького відділу поліції вивезли його до лісосмуги між двома селами, де жорстоко лупцювали і катували струмом.

– Футболку, кофту задерли. Відкрили багажник і якоюсь електрикою, шокером, почали катувати. Вони додавали й додавали на генераторі разів три, потім я знепритомнів, – розповів чоловік.

Сергій стверджує, що з нього знущалися кілька годин, а потім відпустили, коли поліцейським хтось зателефонував. Наступного дня Сергієві стало зле і він звернувся до медиків. Лікарі діагностували струс мозку та перелам ребра.

Чоловіка запідозрили у вбивстві дружини, коли він пішов її шукати після того, як вона почала пити і зникла майже на тиждень. Сергій каже, дізнався, де кохана, і пішов її забирати. Божиться, що навіть пальцем жінку не чіпав. А вдома у неї начебто стався приступ епілепсії.

У Кременчуцькому відділку поліції розповіли, що жінка, згідно з довідкою бюро судмедекспертизи, померла внаслідок отримання тяжких тілесних ушкоджень.

Родичі кажуть, що Сергій таки лупцював свою дружину, а одного разу Ольга навіть зверталася до правоохоронців, але потім забрала заяву.

У ДБР відкрили справу про перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством.

Хто побив Ольгу – досі шукають. Розслідування проводять співробітники Кременчуцького відділу. Саме їхні колеги, стверджує Сергій, і вибивали з нього свідчення.

Деталі у сюжеті Надзвичайних новин:

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Викрали 21-річного хлопця через зауваження

Інше викрадення розкрито київськими правоохоронцями. Вони встановили, що двоє чоловіків викрали та катували 21-річного хлопця через зауваження.

Вони його били та погрожували вбити, приставивши ніж до шиї. Також зловмисники здійснили постріл холостим патроном біля голови жертви.

До відповідальності вдалося притягти 30-річного іноземця, а його спільник перебуває у розшуку.