Трижды усиливали ток, выбивая признание: ГБР открыло дело о пытках полицейскими

В Полтавской области обратился в прокуратуру и Государственное бюро расследований с заявлением о том, что его якобы пытали полицейские, требуя признаться в том, что он избил свою жену.

Женщина умерла, а судмедэксперты установили: смерть наступила именно от полученных телесных повреждений.

57-летний Сергей рассказал, что двое сотрудников Кременчугского отдела полиции вывезли его в лесополосу между двумя деревнями, где жестоко били и пытали током.

— Футболку, кофту задрали. Открыли багажник и каким-то электричеством, шокером, начали пытать. Они добавляли и добавляли на генераторе раза три, затем я потерял сознание, — рассказал мужчина.

Сергей утверждает, что над ним издевались несколько часов, а затем отпустили, когда полицейским кто-то позвонил. На следующий день Сергею стало плохо и он обратился к медикам. Врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом ребра.

Мужчину заподозрили в убийстве жены, когда он пошел ее искать после того, как она начала пить и исчезла почти на неделю. Сергей говорит, узнал, где любимая, и пошел ее забирать. Божится, что даже пальцем женщину не трогал. А дома у нее якобы случился приступ эпилепсии.

В Кременчугском отделения полиции рассказали, что женщина, согласно справке бюро судмедэкспертизы, умерла в результате получения тяжких телесных повреждений.

Родственники говорят, что Сергей таки бил свою жену, а однажды Ольга даже обращалась в полицию, но потом забрала заявление.

В ГБР открыли дело о превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием.

Кто избил Ольгу — до сих пор ищут. Расследование проводят сотрудники Кременчугского отдела. Именно их коллеги, утверждает Сергей, и выбивали из него показания.

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Похитили 21-летнего парня из-за замечания

Другое похищение раскрыто киевскими правоохранителями. Они установили, что двое мужчин похитили и пытали 21-летнего парня из-за замечания.

Они его били и угрожали убить, приставив нож к шее. Также злоумышленники осуществили выстрел холостым патроном возле головы жертвы.

К ответственности удалось привлечь 30-летнего иностранца, а его сообщник находится в розыске.