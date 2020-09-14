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Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині поліцейського підозрюють у катуванні чоловіка

У Дніпропетровській області повідомили про підозру патрульному, якого підозрюють у перевищенні влади, що супроводжувалось насильством та застосуванням спецзасобів – ч. 2 ст. 365 КК України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Екіпаж патрульної поліції прибув за викликом через порушення правопорядку громадянином біля однієї з міських лікарень.

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Під час спілкування правоохоронці повалили на землю та застосували фізичну силу до чоловіка, який не чинив опір. Коли громадянин був під повним контролем патрульних, один з поліцейських завів його руки, які вже були у кайданках за спиною, в бік голови.

Коли правоохоронець коментував свої дії, то він визнав, що людина у положенні так званої ластівки може протриматися максимум п’ять хвилин. Тобто він цілком усвідомлював, що своїми діями завдає затриманому сильного фізичного болю.

На Дніпропетровщині поліцейського підозрюють у катуванні чоловіка

У Києві поліцейський продавав наркотики

У столиці затримано 30-річного співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції Києва під час збуту наркотиків.

Зловмисник продавав наркотичні засоби та психотропні речовини.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора, Dreamstime

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