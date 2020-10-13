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Факти / Надзвичайні події

В Одесі кардіолог намагалася у спідній білизні пронести наркотики в СІЗО

В Одесі 12 жовтня затримали лікаря-кардіолога, яка намагалася пронести наркотики в СІЗО.

Жінку зупинили під час проходу через контрольно-пропускний пункт на територію ізолятора.

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У кабінеті адміністративної будівлі провели огляд жінки. В її спідній білизні і шкарпетках знайшли шість пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження.

Нарколабораторії в Україні

У Запоріжжі виявили лабораторію з виготовлення психотропних речовин. Двоє злочинців організовували діяльність через Telegram-канал. Там вони приймали замовлення від клієнтів з усієї країни та надсилали товари поштою.

Було вилучено техніку, обладнання, готівку, чорнові записи, банківські карти та наркотичні речовини, загальна вартість яких приблизно становить 24 млн грн.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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