PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі виявили нарколабораторію з товаром на 24 млн грн

У Запоріжжі двоє людей заснували лабораторію з виготовлення психотропних речовин. Злочинці організовували діяльність через Telegram-канал.

Там вони приймали замовлення від клієнтів з усієї країни та надсилали товари поштою.

Поліція обшукала будинки та автомобілі зловмисників. Було виявлено два приміщення, спеціально облаштованих для ведення наркобізнесу.

  • нацполіція вилучення наркотиків
  • нацполіція вилучення наркотиків
  • нацполіція вилучення наркотиків
  • нацполіція вилучення наркотиків
  • нацполіція вилучення наркотиків
  • нацполіція вилучення наркотиків
  • нацполіція вилучення наркотиків
  • нацполіція вилучення наркотиків
У Запоріжжі виявили нарколабораторію з товаром на 24 млн грн / 4 фотографии

Читайте: Виявили майже 10 кг метадону: СБУ викрила угруповання наркодилерів

Вилучено техніку, обладнання, готівку, чорнові записи, банківські карти та наркотичні речовини, загальна вартість яких приблизно становить 24 млн грн.

Фігурантам справи вручать підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів), їм загрожує до десяти років за ґратами.

У Запоріжжі викрили постачальників накротику Валера

Поліція затримала мешканців Запоріжжя, які торгували наркотичною речовиною Валера. Вони постачали її з Польщі та Китаю, а потім продавали в Україні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка