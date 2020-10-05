У Запоріжжі двоє людей заснували лабораторію з виготовлення психотропних речовин. Злочинці організовували діяльність через Telegram-канал.

Там вони приймали замовлення від клієнтів з усієї країни та надсилали товари поштою.

Поліція обшукала будинки та автомобілі зловмисників. Було виявлено два приміщення, спеціально облаштованих для ведення наркобізнесу.















У Запоріжжі виявили нарколабораторію з товаром на 24 млн грн / 4 фотографии

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Вилучено техніку, обладнання, готівку, чорнові записи, банківські карти та наркотичні речовини, загальна вартість яких приблизно становить 24 млн грн.

Фігурантам справи вручать підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів), їм загрожує до десяти років за ґратами.

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У Запоріжжі викрили постачальників накротику Валера

Поліція затримала мешканців Запоріжжя, які торгували наркотичною речовиною Валера. Вони постачали її з Польщі та Китаю, а потім продавали в Україні.