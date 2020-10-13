У Дніпрі поліція встановила особу третьокласниці, яка повідомила про “мінування” школи.

12 жовтня приблизно о 15.20 на лінію “102” повідомили про мінування однієї зі шкіл м. Дніпра. 120 учнів та вчителів евакуювали з навчального закладу.

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Працівники вибуховотехнічної служби обстежили будівлю школи та прилеглу територію.

– У результаті жодних вибухових або небезпечних пристроїв виявлено не було, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели розслідування та встановили, що про мінування школи повідомила учениця третього класу. В присутності психолога та батьків дівчина пояснила, що вона пожартувала.

Школярка не здогадувалася про наслідки такого вчинку. Батькам дівчинки загрожує штраф.

На батька третьокласниці поліцейські склали адміністративний протокол за ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Робітників київської ТЕЦ-6 евакуювали через інформацію про замінування

У Києві евакуювали співробітників ТЕЦ-6 через повідомлення про мінування.

За результатами перевірки вибухонебезпечних предметів не знайшли. Зараз усе працює в штатному режимі.