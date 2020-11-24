Під Петербургом чоловік із сокирою захопив у заручники 6 дітей

Чоловік захопив у заручники шістьох дітей у квартирі в передмісті Петербурга.

Про це повідомили джерела декількох російських інформаційних агентств.

Повідомляється, що чоловік озброєний сокирою і погрожує вбити своїх же дітей і у своїй же квартирі.

Відомо, що зловмисник перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Інформація в ЗМІ про вік чоловіка, який захопив заручників, різниться. Деякі журналісти пишуть, що чоловікові 38 років, а інші, що 42 роки.

Також є інформація, що перед захопленням дітей він вигнав із квартири дружину.

Читайте: На Донеччині чоловік через ревнощі вбив дружину та втік з двома дітьми

Вбивство військових у РФ

9 листопада у Росії солдат-строковик вбив трьох людей на військовому аеродромі у Воронежі.

Через конфлікт він зарубав офіцера сокирою та розстріляв своїх колег.

Двоє військовослужбовців загинули, одного було поранено.