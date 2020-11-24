PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Віталій Плахта |

Під Петербургом чоловік із сокирою захопив у заручники 6 дітей

Чоловік захопив у заручники шістьох дітей у квартирі в передмісті Петербурга.

Про це повідомили джерела декількох російських інформаційних агентств.

Повідомляється, що чоловік озброєний сокирою і погрожує вбити своїх же дітей і у своїй же квартирі.

Відомо, що зловмисник перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Інформація в ЗМІ про вік чоловіка, який захопив заручників, різниться. Деякі журналісти пишуть, що чоловікові 38 років, а інші, що 42 роки.

Також є інформація, що перед захопленням дітей він вигнав із квартири дружину.

Читайте: На Донеччині чоловік через ревнощі вбив дружину та втік з двома дітьми

Вбивство військових у РФ

9 листопада у Росії солдат-строковик вбив трьох людей на військовому аеродромі у Воронежі.

Через конфлікт він зарубав офіцера сокирою та розстріляв своїх колег.

Двоє військовослужбовців загинули, одного було поранено.

Джерела: РИА Новости, ТАСС

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка