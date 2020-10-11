В Одесі 18-річний хлопець заліз на вагон товарного потягу, де його вдарило електричним струмом. Він там опинився, бо хотів зробити селфі.

Хлопця госпіталізували до лікарні з термічними опіками всього тіла. Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя.

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Зараз на місці події працюють співробітники територіального відділу поліції.

– Ви повинні пам’ятати, що на залізниці током може вдарити не лише під час дотику до дротів, а й навіть на відстані кількох метрів від них. Розплата за кілька зроблених фото неминуча і надто жорстка – це каліцтво і навіть смерть, – наголошують у ГУ НП в Одеській області.

Смерть зачепера в метро Києва

Ввечері 28 вересня у метро Києва загинув зачепер. Відразу між станціями метро Видубичі та Славутич було знято напругу і зупинено рух.

Потяги у підземці приблизно півгодини курсували від Сирця до Видубичів і від Славутича до Червоного хутора.