В Австралії стюардесу посадили у в’язницю за секс з неповнолітнім 10 років тому

Стюардесу австралійської авіакомпанії звинуватили у розбещенні 15-річного хлопця, але вже за тиждень після вироку у вигляді 18 місяців за ґратами її відпустили під заставу.

33-річна Меліса Ності займалася сексом з неповнолітнім школярем ще у 2010 році.

– Згідно з висновками лікаря, у Меліси низький ризик повторного вчинення злочину, тому їй легко вдалося влаштуватися на роботу і зробити успішну кар’єру в авіаційній сфері, – розповів пресі адвокат жінки.

Однак активний розгляд справи восени 2020 року розпочався через те, що Меліса Ності потрапила до ще одного скандалу.

У вересні жінка опинилася у в’язниці через звинувачення у торгівлі наркотиками.

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З’ясувалося, що на тлі пандемії Covid-19 Меліса Ності втратила роботу в авіакомпанії. За її словами, “зневіра та відсутність грошей” підштовхнули її до продажу кокаїну.

Секс із секретаркою під час Zoom-конференції

На Філіппінах чиновник під час онлайн-конференції в Zoom зайнявся сексом зі своєю секретаркою на очах у колег: виявилося, що чоловік просто забув вимкнути камеру.

Підлеглі горе-коханця зробили запис пікантного відео, яке швидко стало популярним у мережі.

Міністерство внутрішніх справ Філіпін взяло справу під особистий контроль: уже за декілька днів чиновника було звільнено, а його секретарка пішла з роботи за власним бажанням.

Фото: mnostii