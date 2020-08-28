На Філіппінах чиновник зайнявся сексом із секретаркою під час Zoom-конференції (18+)

У провінції Кавіте на Філіппінах чиновник забув вимкнути камеру під час онлайн-конференції в Zoom і зайнявся сексом зі своєю секретаркою на очах у колег.

Працівники ради села Фатім Дос зробили запис пікантного відео, яке швидко стало популярним у мережі.

Петицію про звільнення Джесуса Естіла підписали сотні місцевих жителів, яких обурила така поведінка чиновника.

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Зазначається, що і він, і його секретарка після ганебного інциденту перестали з’являтися на роботі.

Міністерство внутрішніх справ Філіппін запевнило, що “головного героя” відео для дорослих невдовзі буде звільнено.

Секс на очах у поліції

Наприкінці липня курйозна ситуація відбулася на Полтавщині: у Кременчуці на очах у поліції чоловік зайнявся сексом зі своєю подругою в автомобілі.

Еротичні кадри, які встигли зняти до затримання нетверезого чоловіка, з’явилися у мережі.

Правоохоронці розшукували його через скаргу ще однієї його знайомої, яка звинуватила чоловіка в агресивній поведінці та натяках на інтим.

Коли поліція знайшла правопорушника, той спочатку навіть не хотів відчинити двері свого автомобіля Daewoo Lanos.

На чоловіка виписали протокол за адміністративне правопорушення за ст. 130 та постанову за ст. 126.