На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками

У пункті пропуску Лужанка прикордонники зупинили мікроавтобус, яким з України їхав громадянин Угорщини з дипломатичним паспортом, і знайшли контрабанду.
Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.
За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду із залученням представників консульства Угорщини, виявили в багажному відділенні машини цигарки без акцизних марок.
Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість.
Контрабанда цигарок
6 грудня на кордоні з Угорщиною прикордонники також виявили контрабандні цигарки, заховані у жіночі панчохи. Прикордонники випадково натрапили на цікаву знахідку, оглядаючи вантажний потяг на залізничному пункті пропуску Чоп.
Цигарки було вилучено митниками. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до організації контрабанди.