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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками

У пункті пропуску Лужанка прикордонники зупинили мікроавтобус, яким з України їхав громадянин Угорщини з дипломатичним паспортом, і знайшли контрабанду.

Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.

За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду із залученням представників консульства Угорщини, виявили в багажному відділенні машини цигарки без акцизних марок.

  • На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками
  • На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками
  • На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками
  • На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками
  • На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками
  • На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками
  • На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками
  • На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками
На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками / 4 фотографии

Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість.

Контрабанда цигарок

6 грудня на кордоні з Угорщиною прикордонники також виявили контрабандні цигарки, заховані у жіночі панчохи. Прикордонники випадково натрапили на цікаву знахідку, оглядаючи вантажний потяг на залізничному пункті пропуску Чоп.

Цигарки було вилучено митниками. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до організації контрабанди.

Джерело: Держприкордонслужба

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