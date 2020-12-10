У пункті пропуску Лужанка прикордонники зупинили мікроавтобус, яким з України їхав громадянин Угорщини з дипломатичним паспортом, і знайшли контрабанду.

Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.

За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду із залученням представників консульства Угорщини, виявили в багажному відділенні машини цигарки без акцизних марок.















На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з контрабандними цигарками / 4 фотографии

Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість.

Контрабанда цигарок

6 грудня на кордоні з Угорщиною прикордонники також виявили контрабандні цигарки, заховані у жіночі панчохи. Прикордонники випадково натрапили на цікаву знахідку, оглядаючи вантажний потяг на залізничному пункті пропуску Чоп.

Цигарки було вилучено митниками. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до організації контрабанди.