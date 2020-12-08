На очах п’яної матері: на Хмельниччині вітчим зґвалтував 12-річну падчерку

У Ярмолинецькому районі на Хмельниччині 27-річний вітчим зґвалтував неповнолітню падчерку.

Мешканці села Слобідка розповіли, що спільних дітей у родині не було, однак жінка мала трьох доньок від першого шлюбу.

Однієї ночі все село збіглося на жахливі крики з їхнього подвір’я: діти плакали і кричали, що вітчим вбиває матір.

– Тоді жінка дізналася, що він ґвалтував її доньку. Він схопив рюкзак з речима, щоб тікати з хати, але я зупинив його у дверях, так почалася бійка, – згадує сусід Євген.

Щоб заспокоїти ґвалтівника, чоловік одягнув йому на голову ящик. Однак після приїзду поліції горе-вітчим вирвався з рук сусіда і втік у поле.

Правоохоронці швидко спіймали втікача і відвезли до відділку, тим часом матір та скривджену дівчинку було направлено до лікарні.

Наразі відомо, що разом з дітьми жінка переховується у родичів, які проживають в іншому селі.

Дядько 12-річної дівчинки винить у тому, що сталося, алкоголь: мовляв, разом із чоловіком мати хильнула зайвого і проспала момент, коли він поліз до дитини.

І справді, поліція знайшла на столі в будинку чотири пусті пляшки з-під горілки.

Горе-вітчим перебуває в слідчому ізоляторі: його заарештували без права на заставу.

– Я не буду нічого говорити, ясно? – заявив чоловік журналістам.

Тим часом поліція підтвердила, що мати постраждалої дівчинки стала на її захист, надавши відповідні показання проти свого співмешканця.

За скоєне 27-річному чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.