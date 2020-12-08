На очах п’яної матері: на Хмельниччині вітчим зґвалтував 12-річну падчерку

У Ярмолинецькому районі на Хмельниччині 27-річний вітчим зґвалтував неповнолітню падчерку.
Мешканці села Слобідка розповіли, що спільних дітей у родині не було, однак жінка мала трьох доньок від першого шлюбу.
Однієї ночі все село збіглося на жахливі крики з їхнього подвір’я: діти плакали і кричали, що вітчим вбиває матір.
– Тоді жінка дізналася, що він ґвалтував її доньку. Він схопив рюкзак з речима, щоб тікати з хати, але я зупинив його у дверях, так почалася бійка, – згадує сусід Євген.
Щоб заспокоїти ґвалтівника, чоловік одягнув йому на голову ящик. Однак після приїзду поліції горе-вітчим вирвався з рук сусіда і втік у поле.
Правоохоронці швидко спіймали втікача і відвезли до відділку, тим часом матір та скривджену дівчинку було направлено до лікарні.
Наразі відомо, що разом з дітьми жінка переховується у родичів, які проживають в іншому селі.
Дядько 12-річної дівчинки винить у тому, що сталося, алкоголь: мовляв, разом із чоловіком мати хильнула зайвого і проспала момент, коли він поліз до дитини.
І справді, поліція знайшла на столі в будинку чотири пусті пляшки з-під горілки.
Горе-вітчим перебуває в слідчому ізоляторі: його заарештували без права на заставу.
– Я не буду нічого говорити, ясно? – заявив чоловік журналістам.
Тим часом поліція підтвердила, що мати постраждалої дівчинки стала на її захист, надавши відповідні показання проти свого співмешканця.
За скоєне 27-річному чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.