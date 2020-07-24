На Чернігівщині грабіжники катували подружжя пенсіонерів

У Сновську Чернігівської області вночі 24 липня відбувся озброєний напад на подружню пару.
Злочинці у балаклавах проникли до будинку родини, били, погрожували ножем, а потім зв’язаними зачинили пенсіонерів у підвалі.
– Члени злочинного угруповання заволоділи золотом, гладкоствольною рушницею та грошима – $3 тис. і близько 35 тис. грн, – йдеться у повідомленні.
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Внаслідок оперативних дій зловмисників було затримано на в’їзді до міста Гордня. Виявилося, раніше вони вже були судимі за грабежі та розбої.
– Більшість учасників розбійного нападу останнім часом проживали на території Одеської області. Серед них є громадяни Молдови та України, – уточнили правоохоронці.
Було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло) ККУ.
Усі учасники нападу на подружжя поміщені до СІЗО, за скоєне їм загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Розстріл подружжя у Затоці
Вранці 20 липня у Затоці було знайдено тіла чоловіка та жінки, яких застрелили із мисливської зброї.
Жахливий інцидент стався у районі станції Лиманська.
За попередньою версією слідства, причиною конфлікту між вбивцею та жертвами був борг.
Подружжя відмовилось віддавати позичені гроші знайомому, а за сумісництвом своєму кумові, що і могло стати причиною вбивства.