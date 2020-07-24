На Чернігівщині грабіжники катували подружжя пенсіонерів

У Сновську Чернігівської області вночі 24 липня відбувся озброєний напад на подружню пару.

Злочинці у балаклавах проникли до будинку родини, били, погрожували ножем, а потім зв’язаними зачинили пенсіонерів у підвалі.

– Члени злочинного угруповання заволоділи золотом, гладкоствольною рушницею та грошима – $3 тис. і близько 35 тис. грн, – йдеться у повідомленні.



















Катували заради $3 тис: на Чернігівщині затримали грабіжників пенсіонерів / 5 фотографий

Читайте: У Маріуполі затримали бойовика з групи Безлера, що катував військових ЗСУ

Внаслідок оперативних дій зловмисників було затримано на в’їзді до міста Гордня. Виявилося, раніше вони вже були судимі за грабежі та розбої.

– Більшість учасників розбійного нападу останнім часом проживали на території Одеської області. Серед них є громадяни Молдови та України, – уточнили правоохоронці.

Було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло) ККУ.

Усі учасники нападу на подружжя поміщені до СІЗО, за скоєне їм загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Розстріл подружжя у Затоці

Вранці 20 липня у Затоці було знайдено тіла чоловіка та жінки, яких застрелили із мисливської зброї.

Жахливий інцидент стався у районі станції Лиманська.

За попередньою версією слідства, причиною конфлікту між вбивцею та жертвами був борг.

Подружжя відмовилось віддавати позичені гроші знайомому, а за сумісництвом своєму кумові, що і могло стати причиною вбивства.