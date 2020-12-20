20 грудня на автотрасі Київ-Чоп, поблизу села Грушвиця Рівненського району Рівненської області, відбулася масова дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула людина, ще одна травмувалася.

За інформацією правоохоронців, бус Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 48-річний чоловік, рухаючись у напрямку Львова, зіштовхнувся з легковиком Mercedes-Benz. Авто відкинуло на зустрічну смугу, де воно влетіло в Peugeot Partner. Бус же після зіткнення протаранив вантажівку Iveco та Ford Mondeo.

Внаслідок аварії водій автомобіля Peugeot Partner, 56-річний житель Рівненського району, загинув на місці події. Травмування отримав водій вантажівки, 47-річний житель Львова, його забрали до лікарні. Інші учасники від госпіталізації відмовилися.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.











У Рівненській області зіштовхнулися 5 авто, загинув один з водіїв / 3 фотографии

ДТП на трасі Київ-Чоп

Ще одна ДТП на трасі Київ-Чоп відбулася 17 грудня.

Тоді під час зіткнення автівок постраждало 10 осіб.

Черед поранених були й діти. Детальніше читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Поліція Рівненської області